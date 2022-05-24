خبيرة أبراج: رجل الجوزاء بيمشي و مش بيرجع

قالت مايا ناجي خبيرة الأبراج، إن الأبراج الهوائية هي الأكثر حباً لفصل الصيف، خاصة برج الميزان و الدلو لأنهم من محبي السفر، الجوزاء أيضاً يميل أكثر لفصل الصيف.

وأضافت مايا ناجي أثناء استضافتها مع برنامج "صباحك مصري"المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن الأبراج ليست قانون مسلم به، وقابل للتغيير، وتختلف الصفات باختلاف أشياء كثيرة غير الأبراج، منها: طبيعة الشخص، والصفات الوراثية، والتربية، وبيئة النشأة.

وأوضحت خبيرة الأبراج، قائلة:" الجوزائيين بيطلعوا من العلاقة جامدين، وأقوياء،ولكن مشكلتهم الغرور خاصة الرجالة، وكمان رجل الجوزاء حاد، ومعندهمش مشكلة أنه يسيب المرتبط بيها،بيمشي و مبيرجعش،و بنصح إلي مرتبطة بالجوزاء متتضغطيش عليه أوي".