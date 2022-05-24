السفير المصري بالمغرب: آلية كاملة لاستقبال جماهير الأهلي في نهائي دوري الأبطال

أكد السفير ياسر عثمان السفير المصري بالمغرب أن كل الترتيبات الخاصة بإستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجماهير الحمراء بالتنسيق مع السلطات المغربية.

وقال ياسر عثمان في تصريحات لقناة الأهلي أن مباراة الاهلي والوداد هي حدث رياضي مهم يساعد علي توطيد العلاقات الأخوية والمتينة بين مصر والمغرب.

وأضاف:" مباراة في كرة القدم ندعم من خلالها العلاقات مع اشقائنا بالمغرب ولن تتخطي حاجز الملعب ..لقد تم الإتفاق مبكراً علي آلية لإستقبال الجماهير المصرية عند وصولها يوم المباراة بالإتفاق مع السلطات المغربية ".

وأوضح:" آلية متكاملة لإستقبال الجماهير منذ وصولهم للمطار وثم للملعب والعودة من جديد للمطار ولأرض الوطن".

وتابع:" تم الإتفاق مع السلطات المغربية التي قامت بتسهيلات كبيرة بحيث تحصل الشركات التي تقوم بتسفير الجماهير علي التأشيرات بالمطار في المغرب".

وقال أن بعثة الأهلي سوف تصل غداً للمغرب وتم الإنتهاء من كافة الأمور الخاصة بفندق الإقامة وملاعب التدريب وهناك متابعة كاملة من قبل السفارة للبعثة من وصولها حتي عودتها للقاهرة ".

وأضاف:" الإتحاد المغربي والسفارة المصرية كانا في إستقبال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري للترتيب لإطمئنان علي ملاعب التدريب وفندق الإقامة".