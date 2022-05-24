قصواء الخلالي: مشروع مستقبل مصر فاتحة خير لـ الدلتا الجديدة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مشروع مستقبل مصر فاتحة خير لمشروع الدلتا الجديدة، موضحةً: "أهدرنا الدلتا على مر سنوات طويلة، ما بين إساءة التعامل مع الأرض والإساءة في تفاصيل كثيرة، والبناء على الطين الأسود الذي ينتج أعظم المحاصيل ".

وأضافت الخلالي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "مصر فكرت في مشروع الدلتا الجديدة لتوسيع المساحات الزراعية وتوفير ناتج قومي يؤمن الأمن الغذائي لفترة طويلة بشكل منظم، بالإضافة إلى إتاحة آلاف فرص العمل ومجتمعات جديدة بها أفضل الخدمات والتعاملات والمساحات الإنسانية والمدنية".

وتابعت ، أن الثقافة الإنسانية بشكل عام والسلوك الإنساني هو المعيار الأوحد من بداية الإنسان في الحياة حتى الوفاة، فكل إنسان لديه ثقافات، لكن هذه الثقافات تتدرج حتى نصل إلى مفهوم المثقف العميق أو العظيم ذي القراءات المتعددة.

وقالت: "عندما نتحدث عن الثقافة الخاصة بكل شخص، نجد أنفسنا نفكر في طبيعة المجتمع الذي يعيش فيها، سلوكيات الأسرة، نوع التعليم، طبيعة التعامل في المصالح الحكومية، والمواقف المختلفة التي نمر بها في الحياة، وكل ذلك يشكل ثقافة الإنسان والمواطن المصري".

وواصلت: "تحت بند الثقافة يمكننا أن نتحدث عن المجتمع والسياسة والاقتصاد والفن، لأن كل ذلك يعبر عن ثقافة الإنسان أو المواطن المصري، وبالتالي فنحن نتحدث عن مساحات خضراء جديدة ومجتمعات جديدة، وهذه هي الثقافة الجديدة التي يتجه إليها المجتمع المصري، نتحدث عن إعادة هيكلة الثقافة المصرية من خلال مجتمعات ومشروعات وأنشطة، وكل ذلك يشكل صناعة توعوية كبيرة جدا خلال مشروع بناء الإنسان المصري".