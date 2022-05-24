عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري عبر إنستجرام: بصوا الحركة دي.. فيديو

عبير صبري
عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت عبير صبري في الفيديو بإطلالة فاتنة، مرتدية بلوزة أوف شولدر باللون الموف، تاركة خصلات شعرها الطويلة منسدلة علي أكتافها.

وعلقت عبير صبري علي الفيديو كاتبة: “بصوا بصوا الحركه دي”.

عبير صبري: اصحى كل يوم ممتن لنعم الله عليك

أيه رأيكم أتهور.. عبير صبري تستشير جمهورها في قصة شعر جديدة

وعرض للنجمة عبير صبري مسلسل يوتيرن فى شهر رمضان ويشارك فيه العديد من الفنانين على رأسهم ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، عبير منير، إيمن القيسوني، صفاء الطوخي

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها .

الفنانة عبير صبري عبير صبري مسلسل يوتيرن يوتيرن اخبار عبير صبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لـ مستحقى المعاشات.. وقف 260 ألف بطاقة خلال أيام

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

المصريون يلقنون عمرو واكد درسا قاسيا بعد إهانته لسيدات مصر

السائق هدد الركاب بسبب الأجرة..عم ضحية ميكروباص المنيا يكشف الكواليس

موضوعات متعلقة

شيرين رضا عن ظهور عائلة محمد صلاح: انت حقيقي فخر لكل العرب

أخويا.. أفشة يهنئ محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده

الصديق المحب.. مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد نيشان

هاشتاج خطوة عالمجد يا أهلي يتصدر ترند تويتر.. ومغردون: العبوا للتاريخ

أحمد فهمي يستعرض لياقته البدنية داخل الجيم

بكلمات مؤثرة.. تامر حسني يعلق علي فيلم طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

بالتوفيق يا بنت مصر..خالد بيومي يهنئ ميار شريف للتأهل ببطولة رولان جاروس

بدون مكياج.. هنا شيحة تخطف الأنظار بسيلفي داخل السيارة.. شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد تطمئن المواطنين: العاصفة الترابية بالدول العربية غير مؤثرة على مصر| فيديو

مقتل منفذ حادث إطلاق النار داخل مدرسة بولاية تكساس الأمريكية.. فيديو

التنمية المحلية: الحفاظ على الثروة العقارية هدف أساسي للتصالح بمخالفات البناء.. فيديو

بعد نشر صورته أمام الكعبة.. أستاذ أزهري: وشم أحمد سعد من الكبائر

رد عسكري من الحلف بأكمله.. الناتو يهدد روسيا

رسميًا.. يورجن كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

فيديو

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

الملاك البريء.. تفاصيل حادث الطفلة حنين الرازقي ضحية بلطجي بورسعيد ..فيديوجراف

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

طيران مخفض و3 آلاف جنيه لكل مشجع.. الأهلي يدعم جماهيره قبل مباراة الوداد في المغرب .."فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

اﻟﻤﺰﻳﺪ