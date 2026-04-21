رئيس التحرير
طه جبريل
6732 فرصة عمل في القطاع الخاص.. والتقديم خلال أبريل

النشرة القومية للتوظيف

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن اليوم، 6732 فرصة عمل وفّرتها 69 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 9 محافظات على مستوى الجمهورية، مع إتاحة التقديم طوال شهر أبريل 2026..وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة التشغيل، إلى جانب دعم جهود الدولة لدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وفي مقدمتهم ذوو الهمم.

وأشار رداد إلى أن القطاع الخاص يظل أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص تشغيل حقيقية تسهم في تمكين الشباب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.. ووجّه وزير العمل مديريات العمل في المحافظات إلى تكثيف المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق القانونية للعاملين، مع تحري الدقة والشفافية في الإعلان عن الفرص، وصولًا إلى تسلّم الشباب وظائفهم فعليًا..كما دعا الوزير شباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توسّع برامج التدريب المهني المجانية لتأهيل الكوادر الشابة وفق احتياجات سوق العمل المتغيرة، بما يواكب التطورات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضحت وزارة العمل في بيان أن نشرة التوظيف تتضمن فرصًا في عشرات المهن والتخصصات، برواتب مجزية يتم تحديدها وفق طبيعة الوظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق العامل وكرامته...كما تشمل النشرة عددًا من الفرص المخصصة لذوي الهمم دعمًا لسياسة الدمج في سوق العمل وإتاحة فرص مناسبة لقدراتهم...وتغطي فرص العمل محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، السويس، الأقصر، قنا، جنوب سيناء، وكفر الشيخ، في تخصصات متنوعة تشمل: التسويق، الموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من الأعمال الإنتاجية والخدمية الأخرى...

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة في النشرة، إضافة إلى إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل...وأضافت أن نشرة التوظيف تصدر أسبوعيًا عن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي –باحث أول بالإدارة،وتستعرض أحدث فرص العمل المتاحة في المحافظات، في إطار التعاون المستمر بين مديريات العمل والقطاع الخاص لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.

