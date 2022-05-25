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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استخدامات حليب جوز الهند للبشرة.. ووصفة مميزة للترطيب

استخدامات حليب جوز
استخدامات حليب جوز الهند للبشرة .. ووصفة مميزة للترطيب

يعد حليب جوز الهند من أكثر المواد الطبيعية الفعالة فى علاج عدد كبير من مشاكل البشرة مثل التجاعيد والخطوط التعبيرية والجفاف وحروق الشمس.

نقدم لكم وصفة سهلة تمكنم من استخدام حليب جوز الهند وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي ”. 
 

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مكونات حليب جوز الهند:

1 كوب حليب جوز الهند

رشة من مسحوق الكركم

1 ملعقة حليب

طريقة عمل ماسك حليب جوز الهند:

- ضع حليب جوز الهند في وعاء ثم أضيف قليل من مسحوق الكركم إلى الحليب واخلطيه جيدًا.

- تأكد من عدم وجود كتل ثم ضيف ملعقة من الحليب ونخلطها مع باقي المكونات.

- ضعي خليط حليب جوز الهند هذا على وجهك بمساعدة كرة قطنية ثم افركيه بأطراف أصابعك و يغسل بالماء البارد. 

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