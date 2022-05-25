والدة الطفل ضحية الإهمال الطبي بسوهاج: عاوزه حق ابني.. ساعدوني ناري تبرد

"ابني داخل العمليات وهو فاكر إنه رايح الحضانة.. أنا زي أي أم حبيت أشوف ابني مفيهوش أي عيب صحيًا ، ممكن يخلي حد يتنمر عليه في يوم من الأيام وياريتني ما قولت أعالجه"، بهذه الكلمات وبنبرة صوت يقتلها الحزن وبعينان تُسيطر عليهما الدموع، وبقلبًا يُحطمه وجع الفُراق، بدأت أم الطفل يحيى "ضحية الإهمال الطبي في سوهاج"، حديثها مع موقع صدى البلد.

وأوضحت أم الطفل يحيى ، أنها لاحظت أن طفلها البالغ من العُمر عامين و8 أشهر، يُصدر صوتًا أثناء نومه "الشخير"؛ ما جعلها تبحث عن طبيبًا يُعالجه حتى لا يكبر على هذا المرض، وبالفعل أخذته لدى أحد أطباء الأنف والأذن والحنجرة، وأجرت كشفًا طبيًا، ليكون رد الطبيب:"محتاج يشيل اللحمية عشان تبقى الأمور طبيعية جدًا".

ولم تكن الأم العشرينية تعلم أنها ترمي بأيديها طفلها الذي جاءها بعد ستة سنوات من المحاولات والمتابعات الطبية حتى تستطع الإنجاب، إلى التهلكة، وأن سماع كلمة الطبيب بمثابة كتابة شهادة وفاة الطفل يحيى.

واستكملت الأم بدموع الوجع:"كنا بنتحايل على الدكتور أنه يعمله أي تحاليل قبل العملية مكنش راضي ويقولنا عملية ربع ساعة نعمل عشانها تحاليل ب4000 جنيه ليه يعني.. والله اخدنا يحيى عند الدكتورة اللي متابعة معاها من يوم ولادته وعملنا كل الفحوصات اللازمة واطمنا أنه زي الفل وصحته حلوه".

هكذا اطمئنت الأم ابنة مركز ساقلتة شرق سوهاج، لإجراء عملية استئصال اللحمية لطفلها الذي كانت خُطى عمره لم تُكمل عامها الثالث، ولكنه أصيب بضيق بالتنفس ونزيف داخلي، وإلتهاب الرئتين، وارتفع سكر دمه إلى 300 رغم عدم إصابته بمرض السكر قبل إجراء العملية داخل مركز طبي بمنطقة الشهيد بمحافظة سوهاج، خاص بطبيب أنف وأذن وحنجرة "المسؤول عن إجراء العملية".

ليهرول الأب والأم مُسرعين إلى إحدى المستشفيات الطبية الخاصة المجاورة للمركز الطبي، في محاولة منهما لإنقاذ طفلهما الذي جاء بعد عناء ستة سنوات متتالية، إلا أنه فارق الحياة عقب مرور 15 يومًا عليه داخل غرفة العناية المُركزة.

وقال حمادة عبدالعال، والد الطفل يحيى "ضحية الإهمال الطبي في سوهاج"، إنه حرر محضرًا بالواقعة رقم 1397 إداري قسم أول سوهاج، كما تقدم بشكوى إلى وكيل وزارة الصحة والإسكان بمحافظة سوهاج، الدكتورة كريمة حامد، مؤكدًا لها أنه لن يُسامحها إن لم تجلب له حق طفله.

وأكد الأب:"الدكتور خرج ابني من العمليات من غير أكسجين رغم ان قلب يحيى توقف لمدة 44 ثانية داخل غرفة العمليات إلا أنه لم يهتم لشأنه وأخرجه دون أكسجين وذهب ليُجري عملية ثانية دون أي اهتمام لأمر يحيى".

ويُناشد الأبوين اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والدكتورة كريمة حامد، بغلق عيادة الطبيب المسؤول عن إجراء عملية الطفل يحيى، والمركز الذي تم إجراءها به، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطبيب.

https://m.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/582978559722079/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing