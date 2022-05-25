خريجة دراسات إسلامية تستولى على 4 ملايين جنيه من المواطنين في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط خريجة دراسات إسلامية، في نهاية العقد الرابع من العُمر؛ لاستيلاءها على 4 ملايين جنيه، من خمسة مواطنين، بزعم توظيفها بمجال تجارة المنظفات، مقابل أرباح شهرية إلا انها امتنعت عن السداد، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شرطة سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز سوهاج، يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (ناجح ع ع- 51 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز سوهاج)، و4 مواطنين أخرين، محددين، ويقيمون دائرة المحافظة.

مفاده تضررهم من المدعوة (دعاء ع ع ز- 37 سنة- حاصلة على ليسانس دراسات اسلامية- وتقيم دائرة المركز)؛ لنصبها عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين جنيه؛ لتوظيفها في مجال تجارة المنظفات، مقابل أرباح شهرية.

إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد تلك المبالغ، وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمه وبمواجهتها أقرت، بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.