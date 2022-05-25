تعفن الجثة يدل عامل أربعيني على وفاة شقيقه بشقته في سوهاج

تبلغ لقسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من المدعو (خالد ب ك ع- 42 سنة- ويقيم دائرة المركز)، يفيد بإنبعاث رائحة كريهة من شقة شقيقه المدعو (أحمد ب ك- 59 سنة- موظف- ويقيم دائرة القسم).

وعلى الفور تم انتقال الأجهزة الأمنية المُختصة إلى مقر البلاغ، وتبين وجود جثة شقيقه المذكور مُسجاة بصالة الشقة بالطابق الرابع يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرة جثمانه تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، والجثة في حالة تعفن رمي، وتبين سلامة النوافذ والأبواب للشقة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شقيقه المُبلغ بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأن شقيقه المذكور يقيم بمفرده بالشقة ويُعاني من أمراض السكر وضغط الدم، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة، أزمة قلبية أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.