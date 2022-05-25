احتراق القمامة يشعل النيران بأرض منزرعة بالقمح في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من إخماد نيران حريق نشب بقطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها 5 قيراط، منزرعة بالقمح، دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب حريق بقطعة أرض زراعية منزرعة بالقمح، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية مساحتها 5 قيراط منزرعة بالقمح ملك المدعو (محمود م ع ب - 20 سنة- مزارع ويقيم بذات الناحية)، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور قرر أنه عندما قام نجلي عمومته كل من:"سيد ع ب - 67 سنة- مزارع، أحمد ز ب - 47 سنة- مزارع- ويقيمان بذات الناحية)، بإشعال النيران بكمية من المخلفات الزراعية بأرضهما المجاورة لأرضه فأمتدت النيران للأرض المنزرعة بالقمح ملكه وإتهمهما بالإهمال وأضاف بإحتراق محصول مساحة حوالي 5 قيراط.

تم ضبط المشكو في حقهما وبسؤالهما قررا بمضمون ما تقدم.