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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كن فخور دائماً ببلدك العظيمة.. مفتي صربيا يوجه رسالة للمواطن المصري|فيديو

الشيخ مصطفى يوسف
الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش، مفتي بلغراد عاصمة جمهورية صربيا

قال الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش، مفتي بلغراد عاصمة جمهورية صربيا، العلاقات قوية بين مصر وصربيا على مدار التاريخ، منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيراً إلى ضرورة تقوية العلاقات بين البلدين والتصدي للتحديات التي تواجه الفتاوى والأئمة على الانترنت.
وأضاف مصطفى يوسف خلال لقاء خاص مع برنامج "صباح الخير يامصر"، المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، قائلاً: "مصر قامت بالواجب لمواجهة هذه التحديات .. ودار الإفتاء أيضاً .. ونحن سنبعث أئمة من صربيا إلى مصر حتى يتعلموا الكورسات المفيدة .. وأتمنى أن نمضي عقود مع الأزهر الشريف".     
ووجه مفتي بلغراد عاصمة جمهورية صربيا، رسالة لـ المواطن المصري قائلاً: "كونوا فخورين دائماً ببلدكم العظيمة .. وربنا يحفظكم ويحفظ مصر.. ونتمنى أن تكون مصر دائماً كما هي".
ومن جانبه، وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع عمدة مدينة نيش الصربية اتفاقية تآخي وتوأمة بين مدينتي شرم الشيخ المصرية ونيش الصربية وذلك بإحدى المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ  بحضور سفير جمهورية صربيا بالقاهرة ومفتي مدينة بلجراد وممثلي الصحافة ووكالات الأعلام بصربيا وكبار الشخصيات المرموقة المشاركة مع الوفد الصربي الذي يزور شرم الشيخ حاليا  بالإضافة  لعدد كبير من الشخصيات المصرية.

صربيا مفتي بلغراد عاصمة جمهورية صربيا الشيخ مصطفى يوسف سباهيتش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مدينة نيش

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