الليلة.. افتتاح ليالي الفن بمتحف شوقي ورامتان الثقافي

يطلق مركز كرمة بن هانيء الثقافي متحف أحمد شوقي، المعرض الجماعي تحت إشراف الجمعية المصرية العربية للثقافة والإعلام والفنون، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، ويستمر المعرض حتى 4 يونيو المقبل.

يشارك مجموعة من الفنانين التشكيليين منهم: "أبانوب عادل كامل، حبيبة أسامة عدلي، طارق زيدان، ابتسام فهمي، حنان عثمان، كاترين عادل، أحمد حسن الشعراوي، خالد أحمد عبدالدايم، كيرليس شحاته، أحمد زعبل، خلود أحمد سليم، ماجد حجاب، إسلام الهواري، دينا سيد محمد، مارجو عوض، أسماء سيد علي، رشا كمال سعيد، مارينا مهدي،يوسف هشام، شيماء بركات سالي فريد".

كما يفتتح مركز رامتان الثقافى، المعرض الجماعي ملتقى أجيال تحت إشراف جمعية "أمنا بتنادي" ذلك في مساء اليوم الأربعاء، ويستمر المعرض حتى 4 يونيو المقبل.

يشارك في المعرض مجموعة من الفنانين التشكيليين منهم :"أحمد سعيد، عبير ثابت، أسماء العماوي، عماد الهواري، أية يحيى حسن، محمد إسحق، أحمد غريبه، مصطفى شعبان، أميمة حجازي، منار الجبالي، حسن شبط، مني فتحى، حمدي الزيني، ناهد فرج، سامية الخولي، هبه رمضان، سعيد صلاح، هدى عبدالرحمن، سهام على، هويدا عبدالناصر، صفية يحيى، وفاء كرم، عبدالفتاح نصر، يحيى حسن.