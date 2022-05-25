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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

صدى البلد

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 22 لاعباً للسفر إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري غداً الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها ستاد الجيش ببرج العرب في السادسة والنصف مساءً
وتشهد قائمة المباراة غياب عاصم صلاح ومحمد بسيوني للإيقاف بسبب تراكم الإنذارت 
ومحمد هلال للإصابة
وجاءت القائمة علي النحو التالي
محمود الزنفلي - أحمد صبحي - محمد دبش - أمير مدحت - أحمد ياسين - أحمد العش - محمد مصطفي ميدو - أسامة إبراهيم - - إسحاق يعقوبو - معروف يوسف - أحمد سعيد - محمد فتحي - محمد لعبة - محمد حامد - احمد ياسر - محمود قاعود - محمود سيد -  موسي دياوارا -  كريم بامبو - ناصر منسي -  أسامة فيصل - فادي فريد

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