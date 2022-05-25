وحشتوني..حسن شاكوش يوجه رسالة لمتابعيه من أحدث ظهور

نشر الفنان حسن شاكوش صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وعلق شاكوش قائلا “ وحشتوني".

ويذكر أن أكد سعد متولى مستشار نقابة المهن الموسيقية، أن مجلس النقابة برئاسة النقيب هانى شاكر لم يصدر قرارا رسميا حتى الآن بشأن أزمة حسن شاكوش، بعد الالتماس الذي تقدمت به مؤدى المهرجانات.

وأثيرت حالة من الجدل حول عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، للغناء بعد فترة من الوقف، وكشف سعد متولي -المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية- حقيقة نية النقابة حول اتخاذ هذا القرار.