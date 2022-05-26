مسوق عقاري: أفضل طرق الادخار اليوم من خلال العقارات والذهب.. فيديو

قال هشام المصري مسوق عقاري وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري ، إن المصريين لديهم موروث ثقافي في جانب امتلاك العقارات وهذا السبب هو الأساسي الذى جعل العقار علي مدار السنوات السابقة ملاز امن للادخار والاستثمار ، مشيرا إلي انه في ظل أزمات التضخم الذى يشهدها العالم يفضل عدم الاحتفاظ بالكاش .

وأضاف هشام المصري خلال لقائه في برنامج " رأى عام " المذاع علي قناه " تن " ، إن افضل طرق للادخار خلال هذه الفترة هو الادخار في العقارات والمعادن مثل الذهب ، منوها أن طرق الادخار تختلف من شخص لأخر وما يتناسب معي لا يتناسب مع غيري وبالتالي فأن الادخار يتوقف علي تفكير الأنسان نفسة .

وأوضح هشام المصري ، إن العقار يمكن شراءه وتسديدة علي فترات أما بالنسبة إلى الذهب فعند شراءه يتم دفع ثمنه كاش وهذا له ميزة وهو إمكانية تسيل الذهب إلي أموال في أي وقت من الأوقات .

وتابع : عام 2012 كان سعر مصر الأرض في التجمع الخامس يبدأ من 2000 جنيه.