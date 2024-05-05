قبل شم النسيم.. إقبال كبير على الفسيخ والرنجة في القليوبية.. فيديو وصور

شهدت محافظة القليوبية إقبالا كبيرا على شراء الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة وغير المملحة احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم، وهي من العادات المصرية الأصيلة التي مهما كانت الظروف لا يقدر المصريين أن يتخلوا عنها خلال احتفالاتهم كل عام.



وأكد عدد كبير من تجار الأسماك المملحة استقرار أسعار الرنجة والفسيخ والسردين قبل الاحتفال بأعياد شم النسيم.

إقبال كبير على شراء الفسيخ والرنجة

وقال محمد الصاوى صاحب أشهر وأقدم محل لبيع الفسيخ والرنجة بمدينة طوخ ، إن الإقبال على الشراء هذا العام مرتفع للغاية قياسا بالأعوام السابقة نظرا لأن شم النسيم تزامن الاحتفال به بعد مرور شهر رمضان وعيد الفطر.



واشار " الصاوى " إلى أن الأسعار جاءت كالتالي: الفسيخ يتراوح بين 300 إلى 350 جنيهًا والسردين يتراوح سعره من 100 إلى 120 جنيها بحسب حجمه وأنواعه "الدلع، الوسط، والحادق"، مؤكدا أن السردين "الدلع" هو الأكثر مبيعا، لأنه يصلح لكافة الأذواق وبعض فئات مرضي الامراض المزمنة.

الرنجة الهولندى فى الأسواق

وأضاف أنور الصاوى أن الرنجة شهدت إقبالا كبيرا هذا العام من قبل المواطنين خاصة بعد انخفاض الأسعار ، مشيرا الى أن الرنجة الهولندي هي الأكثر مبيعا في مصر، ويتراوح سعر الرنجة من 130 إلى 150 بحسب حجمها ونوعها.

رفع حالة الطوارئ بمحافظة القليوبية

من جانبها رفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لاستقبال شم النسيم وعيد الربيع على جميع القطاعات.



وأكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيد شم النسيم.



وكلف مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وجميع السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.



وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر جميع السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

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