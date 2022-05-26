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رئيس التحرير
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سيولة مرورية.. تعرف على حالة الطرق بالقاهرة والجيزة اليوم الخميس.. فيديو

محمد القليوبي، مراسل
محمد القليوبي، مراسل "صباح البلد"

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير وداليا أيمن ، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور في القاهرة والجيزة، اليوم الخميس 26 - 5 – 2022.

وقال محمد القليوبي، مراسل "صباح البلد"، من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور: إن هناك سيولة مرورية على طريق السويس الإقليمي وبجميع إتجاهاته، سواء الذاهبة لطريق السويس أو مناطق ألماظة، إضافة إلى محور بلبيس المتجه إلى الشرقية.

وتابع أن هناك سيولة مرورية أيضا فى العاصمة الإدارية الجديدة وبمحور بن زايد الشمالي، إلى جانب الطريق الدائري المؤدي لمنطقة التجمع الخامس، سواء فى الطريق الرئيسي أو الطريق الأخر.

وللمزيد عن الحالة المرورية للطرق شاهد الفيديو…

الإعلامية نهاد سمير الإعلامية داليا أيمن حالة المرور حالة المرور في القاهرة

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