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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوة مصر الناعمة.. ذكرى رحيل فايزة كمال الوجه الملائكي لدراما التسعينات

الفنانة فايزة كمال
الفنانة فايزة كمال

عرض برنامج صباح الخير يا مصر تقريرا بعنوان " قوة مصر الناعمة " الفنانة"فايزة كمال" الوجه الملائكي لدراما التسعينات .


ووفقا للتقرير فإن الفنانة فايزة كمال رحلت فى مثل هذا اليوم وتركت بصمة وتاريخ فنى كبير ،  وولدت في 8 يناير عام 1962 فى الكويت لأبوين مصريين وعاشت هناك طيلة 20 عاما .


كانت بدايتها الفنية مع تقديمها فى المعهد العالى للفنون المسرحية وشاركت بأعمال فنية فى السنة الأولى من دراستها وقدمت مسلسل تاريخى حمل اسم " العدل والتفاح " وتوالت أعمالها بعد ذلك ومنها مسلسل تاه الطريق ، فيلم الطائرة المفقودة ، مسلسل الشهد والدموع ، الإمام الشافعى ، المال والبنون ، ملكة فى المنفى ، اولاد الأكابر ، نافذة على العالم وظلت فايزة كمال لمدة 30 عاما نجمة متلألاة فى قلوب محبيها حتى مرضها ووفاتها ورحلت محاطة بحب جماهيرها . 

الفنانة الراحلة فايزة كمال صباح الخير يا مصر الطائرة المفقودة الإمام الشافعي الكويت التسعينات

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