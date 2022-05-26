قوة مصر الناعمة.. ذكرى رحيل فايزة كمال الوجه الملائكي لدراما التسعينات

عرض برنامج صباح الخير يا مصر تقريرا بعنوان " قوة مصر الناعمة " الفنانة"فايزة كمال" الوجه الملائكي لدراما التسعينات .



ووفقا للتقرير فإن الفنانة فايزة كمال رحلت فى مثل هذا اليوم وتركت بصمة وتاريخ فنى كبير ، وولدت في 8 يناير عام 1962 فى الكويت لأبوين مصريين وعاشت هناك طيلة 20 عاما .



كانت بدايتها الفنية مع تقديمها فى المعهد العالى للفنون المسرحية وشاركت بأعمال فنية فى السنة الأولى من دراستها وقدمت مسلسل تاريخى حمل اسم " العدل والتفاح " وتوالت أعمالها بعد ذلك ومنها مسلسل تاه الطريق ، فيلم الطائرة المفقودة ، مسلسل الشهد والدموع ، الإمام الشافعى ، المال والبنون ، ملكة فى المنفى ، اولاد الأكابر ، نافذة على العالم وظلت فايزة كمال لمدة 30 عاما نجمة متلألاة فى قلوب محبيها حتى مرضها ووفاتها ورحلت محاطة بحب جماهيرها .