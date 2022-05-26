حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

انهت طفلة صومالية، حياة سائق توكتوك بمدينة 6 أكتوبر دفاعها عن شرفها، بعدما حاول الاعتداء عليها واغتصابها مستخدما سلاح أبيض لتهديدها وإجبارها على الخضوع لإرادته.

طفلة صومالية تنتقم لشرفها

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا من فتاة صومالية تبلغ من العمر ١٥ عاما، بقيام سائق بمحاولة التعدي عليها واختطافها تحت تهديد السلاح، وقيامها بالهروب منه.

وأعادت هذه الواقعة إلي الأذهان، واقعة فتاة العياط التي حدثت قبل سنوات قليلة، حيث قامت فيها فتاة بقتل سائق ميكروباص حاول خطفها والاعتداء عليها فقتلته وسلمت نفسها إلي قسم الشرطة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.