عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

طفلة تقتل سائقا حاول
طفلة تقتل سائقا حاول اغتصابها

انهت طفلة صومالية، حياة سائق توكتوك بمدينة 6 أكتوبر دفاعها عن شرفها، بعدما حاول الاعتداء عليها واغتصابها مستخدما سلاح أبيض لتهديدها وإجبارها على الخضوع لإرادته.

طفلة صومالية تنتقم لشرفها 

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا من فتاة صومالية تبلغ من العمر ١٥ عاما، بقيام سائق بمحاولة التعدي عليها واختطافها تحت تهديد السلاح، وقيامها بالهروب منه.

 

وأعادت هذه الواقعة إلي الأذهان، واقعة فتاة العياط التي حدثت قبل سنوات قليلة، حيث قامت فيها فتاة بقتل سائق ميكروباص حاول خطفها والاعتداء عليها فقتلته وسلمت نفسها إلي قسم الشرطة.

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الطفلة الصومالية طفلة صومالية 6 اكتوبر قتلت سائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

إدراج على النشرة الحمراء.. إخطار الإنتربول لضبط حمزة زوبع و3 آخرين

موضوعات متعلقة

أهان نساء مصر.. هجوم عنيف ضد عمرو واكد ومطالبات بمعاقبته

مازال زوجها.. أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب تكشف المستور

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

وزنه 200 كيلوجرام.. هاشتاج ينجح في علاج شاب سعودي يعاني ممن السمنة

دخل راسه جوا عربيتي.. سالي عبد السلام تروي تفاصيل تعرضها للتحرش

اتصلت بالنجدة .. تفاصيل تحرير شيرين محضر عدم تعرض ضد حسام حبيب

أبرز مشاهد زفاف بوسي على هشام ربيع.. وفيديو يكشف غضبها

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

ترشيحاتنا

ملايين المتظاهرين.. رئيس وزراء باكستان السابق يحذر حكومة بلاده

معظمهم من المثليين.. ارتفاع مصابي جدري القرود في أوروبا إلى 219 حالة

متحف متنقل.. طائرة مميزة تكريماً للأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا.. شاهد

عقوبة تصل للسجن المؤبد لمشعل الحرائق عمدا وفقا للقانون

بوتين: الغرب سيفشل في عزل روسيا

من 50 إلى 100 درهم.. أسعار تذاكر نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

وكيل سيات وسكودا وفولكس فاجن ينفي إيقاف توريد سياراته إلى مصر

فيديو

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

أقبل زواجه بدلا من الزنا.. سر الهجوم على شريهان خفاجة .. فيديوجراف

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ