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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيش الروسي يطلق صاروخا بالستيا قصير المدى من طراز إسكندر..فيديو

صاروخ بالستي
صاروخ بالستي

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، نشر وزارة الدفاع الروسية ،  عملية إطلاق صاروخين بالستيين اثنين من نوع إسكندر، (بالستي قصير المدى)، وكاليبر (كروز) من موقعين مختلفين.

وتظهر اللقطات عملية إطلاق صاروخ إسكندر، الأكثر تقدماً و دقة في منظومة الصواريخ الروسية.

ولم تكشف وزارة الدفاع عن المكان حيث تم الإطلاق ولكن معدل مدى هذه الصواريخ التي تنقلها إليه براً يبلغ 1000 كيلومتر.

وتبين لقطات أخرى عملية إطلاق صاروخ كاليبر كروز ليلاً من سفينة حربية في مكان غير  محدد  في البحر، يرجح أن يكون البحر الأسود. 

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الضربتين الصاروخيتين أصابتا البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية البنية التحتية الدفاع الروسية صواريخ وزارة الدفاع

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