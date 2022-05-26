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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سان جيرمان يتصدر سباق التعاقد مع ديمبلي.. وبرشلونة يرغب في تجديد عقده

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان  يتصدر سباق التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة “ فوتو ميركاتو” الفرنسية، فأن ملف مفاوضات سان جيرمان مع ديمبلي، يخوضه رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، الذي التقى بوكيل أعمال اللاعب في باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد اتفاق بخصوص الأمور المادية بين باريس سان جيرمان وممثلي ديمبلي، فيما يضغط ناديا بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي من أجل ضم اللاعب أيضًا.

وأضافت الصحيفة أن محادثات نادي برشلونة مع ديمبلي لتجديد عقده مازالت مستمرة، وأن اللاعب في حال رحيله عن الفريق سيدرس العروض المقدمة ويختار المشروع الرياضي الأفضل له لإكمال مسيرته.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

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