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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حمدين صباحي عن الحوار الوطني: هو الطريق للتقدم ومواجهة الأزمات

حمدين صباحي
حمدين صباحي

 قال حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إنه شارك في أكثر من حوار من قبل، موضحًا أنه قبل المشاركة في الحوار الوطني، بسبب أن "فى كل حوار أعتقد أن الاختيار الصحيح هو أن نتحاور لا أن نكون فى قطيعة، وأن الحوار هو الطريق للتقدم ومواجهة الأزمات".

 

وأضاف حمدين صباحي، خلال حواره ببرنامج، "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" تقديم نقيب الصحفيين ضياء رشوان، أنه لم يقاطع أحدا فى تاريخه، إلا مع العدو الصهيوني إسرائيل، فما عدا ذلك فالحوار هو الأصل.


ولفت إلى أن الاختلاف الذى يحدث بين البشر هو الاختلاف للوصول للأفضل، وليس لحدوث مشكلات.

وأشار إلى أن هذا الحوار أكد أن مصر فى حاجة للخروج خروجا آمنا من ظرف صعب، وهذا الخروج سيكون بحوار جاد.

 

 

حمدين صباحي حزب الكرامة الحوار الوطني

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