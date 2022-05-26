حمدين صباحي عن الحوار الوطني: هو الطريق للتقدم ومواجهة الأزمات

قال حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي، إنه شارك في أكثر من حوار من قبل، موضحًا أنه قبل المشاركة في الحوار الوطني، بسبب أن "فى كل حوار أعتقد أن الاختيار الصحيح هو أن نتحاور لا أن نكون فى قطيعة، وأن الحوار هو الطريق للتقدم ومواجهة الأزمات".

وأضاف حمدين صباحي، خلال حواره ببرنامج، "مصر جديدة" المذاع على قناة " etc" تقديم نقيب الصحفيين ضياء رشوان، أنه لم يقاطع أحدا فى تاريخه، إلا مع العدو الصهيوني إسرائيل، فما عدا ذلك فالحوار هو الأصل.



ولفت إلى أن الاختلاف الذى يحدث بين البشر هو الاختلاف للوصول للأفضل، وليس لحدوث مشكلات.



وأشار إلى أن هذا الحوار أكد أن مصر فى حاجة للخروج خروجا آمنا من ظرف صعب، وهذا الخروج سيكون بحوار جاد.