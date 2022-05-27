داعية : أعمل في الوعظ بالمساجد بجانب مهنتي كطبيبة أمراض نساء.. فيديو

استضاف الإعلامي شريف عامر ببرنامج " يحدث في مصر " عدد من واعظات وزارة الأوقاف خريجي معهد إعداد الدعاة .



وقالت الدكتورة جيهان ياسين الداعية الإسلامية بوزارة الأوقاف أنها تعمل في مجال الوعظ بالمساجد بالإضافة الي عملها كطبية أمراض نساء .

وأضافت خلال لقائها ببرنامج " يحدث في مصر " بدأت العمل في مجال الدعوة بعد وفاة والدتي حيث كانت داعية وعلى ذلك قمت بالالتحاق بمعهد إعداد الدعاة وتم تعييني بوزارة الأوقاف.

وأشارت الدكتورة جيهان ياسين الداعية الإسلامية بوزارة الأوقاف إلى أن عملها كداعية بمصلى النساء بالمساجد لم يعيقها عن مهنة الطب .

