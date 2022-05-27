عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر تفتتح حديقة الشهداء وتزرع 3 شجرات للأبطال والرئيس والإمام الأكبر.. فيديو

حديقة الشهداء
حديقة الشهداء

افتتحت جامعة الأزهر، حديقة الشهداء داخل الحرم الجامعي، تخليدا لذكرى الأبطال، وحضر الافتتاح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وقيادات الجامعة، وعمداء الكليات أعضاء مجلس جامعة الأزهر.

 

وزرع قيادات جامعة الأزهر، ثلاث شجرات داخل حديقة الشهداء، الأولى باسم شهداء سيناء الأبطال، والشجرة الثانية باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشجرة الثالثة، باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

 

افتتاح مسجد الشهداء

 

كما افتتحت جامعة الأزهر، اليوم الجمعة، مسجد الشهداء الذي أنشئ بالجهود الذاتية ليخدم جميع العاملين في الجامعة والمترددين عليها من جمهور المواطنين.

 

ويحضر افتتاح مسجد الشهداء بجامعة الأزهر، قيادات الأزهر وأعضاء مجلس الجامعة، كما سيتم افتتاح حديقة الشهداء بجوار مبنى أمانة الجامعة تخليدًا لذكرى الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره.

النصب التذكاري بجامعة الأزهر

وعقدت جامعة الأزهر ، منذ أيام، فعاليات المنتدى الحواري الأول للقضايا المجتمعية بمقر الجامعة برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأميرة خلود بنت خالد آل سعود.

وناقش المنتدى الحواري الأول للقضايا المجتمعية ، قضية مواجهة التغيرات المناخية خلال فعاليات المنتدى الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، لحديقة الشهداء لزراعة الأشجار داخل الحرم الجامعي بجامعة الأزهر بمدينة نصر، بصحبة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، تشجيعا لخفض البصمة الكربونية والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تدشين النصب التذكاري لشهداء حادث محطة رفع المياه بغرب سيناء، بمقر جامعة الأزهر بمدينة نصر.

 

وأشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالتعاون بين الوزارة وجامعة الأزهر من خلال بعض برامج الحماية الاجتماعية التي تقدم للطلاب والتعاون في عمل القوافل العلاجية وقوافل المساعدات للمحافظات الحدودية، بهدف الوصول إلى أهالي المحافظات الحدودية والمناطق البعيدة التي لا تتوفر بها الخدمات بشكل كاف.

 

 

جامعة الأزهر حديقة الشهداء وكيل الأزهر مسجد الشهداء الرئيس عبد الفتاح السيسي شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ترشيحاتنا

وفاة والدة الفنان العالمي أليك بالدوين عن عمر ناهز 92 عاما

5 حالات تمنح الموظف إجازة خاصة بأجر كامل وفقا للقانون

خطيب المسجد الحرام: إساءة الظن بالله أخطر ما يفتك بقلب العبد

نيسان Z سيارة الأمان الجديدة في سباقات سوبر GT

فتحت أسواقا جديدة.. مصر تصدر نحاس بقيمة 118 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022

واتساب سيسمح بالاحتفاظ ببعض الرسائل المختفية عبر إضافة آلية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ماتا محروقين.. تفاصيل مقتل زوجين مصريين في أمريكا بطريقة بشعة

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

فيديو

كلكوا لا تستحقوا هذا المكان.. قصة متصلة تحرج مذيعة وزملاءها على الهواء

فنانات يتحدثن عن التحرش فماذا قلن.. اعترافات مثيرة .. فيديو جراف

تاجر مخدرات سابقا وبائع دوم حاليا: مفيش أحسن من الرزق الحلال "فيديوجراف"

إصابات بالغة وتأجيل الامتحانات| ماذا حدث لـ طلاب كفرالشيخ على الطريق الدولي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ