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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: أرباح قناة السويس الهائلة في عام كورونا شهادة نجاح للدولة

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي استطاع إنقاذ البلد من موجة ارهابية عنيفة وحرب أهلية مدمرة، كانت على الأبواب، وفي نفس الوقت امتلك الجرأة والإرادة والرؤية المستقبلية لإقامة مشاريع ضخمة وعملاقة.

ونوه المغازي، في تصريحات له اليوم، بتوجه الدولة نحو شق قناة السويس الجديدة منذ سنوات والعمل على تطوير وتعميق المجرى الرئيسي وزيادة سعة القناة لاستيعاب كافة السفن العملاقة وتزايد حجم التجارة الدولية.

وأشار رئيس عربية البرلمان، إلى ما أعلنه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بوصول عدد السفن التي عبرت قناة السويس عام 20/21 إلى نحو 19 ألف سفينة، ثم قفزت في عام 21/22 إلى 21 ألف سفينة بنسبة زيادة بلغت 15%، وهو ما يؤكد نجاح القناة ونجاح مشاريع التطوير بها، مضيفا أنه في الوقت نفسه، قفزت أرباح قناة السويس، من نحو 5.8 مليار دولار في عام 20/21،  إلى نحو 6.9 مليار دولار خلال العام الجارى 21/22، وهى شهادة عالمية بالنجاح.

واختتم المهندس يسري المغازي، بالتأكيد على أن هذه الأرباح الهائلة، تكشف نجاح تام للمشاريع الاقتصادية وخطط التطوير المتواصلة للاقتصاد الوطني على يد الرئيس السيسي.

قناة السويس مجلس النواب الرئيس السيسي البرلمان كورونا

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