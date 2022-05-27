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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران بدني في الجيم لـسيدات طائرة الأهلي

صدى البلد

خاض الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي مرانًا بدنيًا داخل صالة الجيم، في إطار استعداداته القوية لمواجهة فريق الأولمبي القليبي غدًا السبت، في ربع نهائي البطولة الإفريقية للأندية المقامة بتونس.
اشتمل مران «سيدات طائرة الأهلي» داخل الجيم على بعض تمارين الإطالة البدنية، والتدريب على الأجهزة المختلفة، حيث يكثف الفريق تدريباته الفنية والبدنية من أجل مواصلة نتائجه المميزة في البطولة.

وجاء تدريب «سيدات طائرة الأهلي» داخل الجيم عقب انتهائه مباشرة من التدريب الفني والخططي داخل صالة مركز قليبية، الذي ركز خلاله حمدي الصافي المدير الفني للفريق على بعض الجوانب التكتيكية المهمة، إلى جانب اهتمامه بالتدريب على الإرسال والاستقبال وتقوية حائط الصد الدفاعي، وذلك من أجل الوصول إلى أفضل حالة فنية قبل مواجهة الغد.

ووصل سيدات طائرة الأهلي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا عقب فوزه في دور الـ ١٦ أمس الخميس على حساب فريق أسيك ميموزا الإيفواري، بنتيجة ٣ - صفر.

وتضم بعثة «سيدات طائرة الاهلي» في تونس ١٣ لاعبة، وهن: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.
 

الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي فريق الأولمبي القليبي البطولة الإفريقية للأندية المقامة بتونس سيدات طائرة الأهلي حمدي الصافي

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