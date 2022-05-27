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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير ليفربول تدعم محمد صلاح أمام برج إيفيل.. شاهد

صدى البلد

قامت جماهير ليفربول الإنجليزي بتقديم الدعم لنجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف الريدز، من أمام برج إيفيل في باريس.

 

وحمل أحد جماهير ليفربول الإنجليزي لـ “كوفية” يتواجد عليها اسم النجم المصري محمد صلاح.

 

ويواجه ليفربول نظيره ريال مدريد الإسباني، غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب العاصمة باريس، في إطار نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ويسعى فريق ليفربول إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام وارتفاع رصيده إلى 7 بطولات، بينما يسعى فريق ريال مدريد إلى تحقيق البطولة الرابعة عشر في تاريخه.

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