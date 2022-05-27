سميرة أحمد عن الشائعات التي تلاحق الفنانين: أبشع ما يحدث لنا

ردت الفنانة سميرة أحمد على الشائعات التي تخرج على الفنانين المتغيبين عن الساحة.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": هذا ابشع ما يحدث للفنان وتعرضت من فترة لشائعة اغضبتني كثيرا، ولكنها أظهرت محبة الناس، وأتمنى أن نبتعد عن تلك الشائعات.

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال في دورته السبعين الفنان محمد صبحي اليوم، وتم منحه جائزة " الأب يوسف مظلوم" بإجماع اللجنة العليا للمهرجان.



وحرص صبحي هلى القاء كلمة وقال": تكرمت قبل ذلك في المركز الكاثوليكي ولكن هذا التكريم بالتحديد ملئني فرحة لأنها باسم يوسف مظلوم، ومن ٧٠ سنة كام لدي ٤ سنين لذلك فخور بتكريم اليوم هنا".



وتابع": الاب يوسف مظلوم حرص على حضور عرض لي وانا في الجامعة وتعجب من عدم عرض المسرحية في مسارح وسط البلد، فجأت الي المركز الكاثوليكي قمت بعمل بروفات على المسرح هنا ووافق على تعديلاتي في المسرح لذلك الاب مظلوم له فضل على في تقديم هاملت ولن انسي مافعله معي ولا انسي جميله".

وابدي سعادته بمقابلته للفنان خالد الصاوي بالمركز الكاثوليكي اليوم حيث يحضر الاخير لندوة فيلمه للإيجار الذي يعرض ضمن عروض المهرجان.

وحرص الصاوي على توجيه كلمه ل"صبحي" وقال": محمد صبحي مدرسة وصنع مسرح اخرج العديد من النجوم، ونعتز بتراث ونيس.

يذكر أن النجم الكبير محمد صبحي كان مفترضا تكريمه خلال حفل الافتتاح ولكن نظرا لاستمراره في عرض مسرحيته " نجوم الظهر " التي يقوم بإخراجها وبطولتها فقد تعذر حضوره يوم الافتتاح وتقرر تحديد يوما خاصا لتكريمه ضمن فعاليات المهرجان بحضور كل وسائل الاعلام وجمهور المهرجان .