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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستجدات كورونا.. انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات بالسعودية.. وتراجع عدد الحالات الحرجة والمتعافين

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة السعودية ، اليوم (الجمعة)، انخفاضاً ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل تراجع في الحالات الحرجة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 33 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 765788 إصابة بالفيروس.


ولفتت إلى تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين بالفيروس، ليسجل بذلك تراجعًا في معدل الوفيات عن يوم أمس الذي شهد تسجيل 3 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9140 حالة.

وأشارت إلى انخفاض في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث خرجت 6 حالات من غرفة العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 80 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضًا عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 528 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 750232حالة.
 

السعودية تسجل 516 إصابة جديدة بـ كورونا

كورونا السعودية .. تسجيل 557 إصابة خلال 24 ساعة

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