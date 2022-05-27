مصدر بالزمالك: إصابة أحمد فتوح بشد في العضلة تبعده عن مباراة الإسماعيلي

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن سبب غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الأبيض عن مباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر أن فتوح تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، وشدد على أن سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق تعرض لإصابة بكدمة في الأنكل، بينما استبعد الجهاز الفني كل من أيمن حفني ورزاق سيسيه لأسباب فنية، بخلاف غياب الثلاثي طارق حامد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحمزة المثلوثي للإصابة.

تضم القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – حسام عبد المجيد – حازم إمام – محمد عبد الشافي. خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – سيف جعفر - سيد عبد الله " نيمار". . خط الهجوم: عمر السعيد - يوسف أسامة