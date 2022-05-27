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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أفضل خبير ريادة أعمال بروسيا: مصر لديها حضارة كبيرة معروفة للعالم كله..فيديو

سيف الحكيم، شاب
سيف الحكيم، شاب مصري حاصل على جائزة أفضل خبير ريادة أعمال

قال سيف الحكيم، شاب مصري حاصل على جائزة أفضل خبير ريادة أعمال بروسيا، إن أن هناك ما يزيد على 582 مليون رائد أعمال بمعدل واحد من بين كلّ 13 شخص يمتلك عمله الخاص، وعلى الرغم من ذلك فإن مفهوم الريادة وأنواعها يبقى مجهولاً لدى العديد

 

وأضاف سيف الحكيم، خلال تصريحات لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، مصر ليست في حاجة إلى التسويق، مشيرا إلى أن مصر لديها حضارة كبيرة معروفة في العالم كله، إضافة إلى القدرة السياحية والشباب كبيرة.

 

وتابع شاب مصري حاصل على جائزة أفضل خبير ريادة أعمال بروسيا، أن الدولة تقوم بمساعدة الشباب لتنفيذ الأفكار، ودعم الشباب حتى ينجح.

 

شاب مصري الري ريادة اعمال شباب المصري

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