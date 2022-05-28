حبس 3 أشخاص سرقوا كابلات التليفونات الأرضية بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة كابلات التليفونات الأرضية التابعة لإحدى شركات الاتصالات من داخل إحدى الكبائن بدائرة قسم روض الفرج.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم سيارة ربع نقل بسرقة كابلات التليفونات الأرضية التابعة لإحدى شركات الاتصالات من داخل إحدى الكبائن بدائرة القسم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) وبحوزتهم (سيارة قيادة أحدهم "مستأجرة" – عدد 25 قطعة من الكابلات النحاسية الخاصة بالتليفونات الأرضية – جوال بداخله 2منشار حدادى) حال قيامهم بسرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية بأسلوب " القص" باستخدام الأدوات المضبوطة ، وتحميلها على السيارة المضبوطة بحوزتهم

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التصرف فى الكابلات المستولى عليها بالبيع كخردة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.