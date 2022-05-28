جامعة حلوان تطلق برامج تدريبية حول أمن البيانات والشبكات

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يونيو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/5Fy31ELvCzmC1sgQ9

وتتم متابعة موعد الدورات وموعد إغلاق التسجيل والأسماء المقبولة لحضور الدورات سواء اون لاين او داخل الجامعة من خلال الصفحة الرسمية " تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و القيادات بحلوان " عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة امن البيانات والشبكات يومي الاحد والاثنين 12/13 يونيو 2022‪ من من الخامسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء

ونوه المركز الي انه يتم نشر تفاصيل كافة الدورات التدريبية في بداية الشهر و تشمل خطة كاملة للتدريب تستمر لمدة شهر كامل.

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وعلى جانب آخر شاركت جامعة حلوان في البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة لكوادر الجامعة والذي عقد في رحاب الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وذلك بحضور قيادات الجامعة من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات ومجموعة من الكوادر الإدارية بجامعة حلوان لإعداد الجهاز الإداري للدولة والقيادات تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويأتى ذلك في ظل حرص برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة على مكافحة الفساد، و تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان.

وتضمن البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة تعريف الفساد وأسبابه وآثاره وسبل مكافحته والإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر ومؤسسات الدولة المصرية، وأهم التشريعات والقوانين وأهم الاجهزة الرقابية، واستعراض استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.