حبس شخص سرق أموالا من مسكن بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنها وإتهامها (لأحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) يعمل لديها بإرتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، كما أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعمله طرف المُبلغة ، وعلمه بإحتفاظها بمبالغ مالية بالشقة سكنها ، خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك إستغل عدم تواجد المجنى عليها بالشقة ، وتمكن من الإستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار ، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) بمسكنه ،كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.