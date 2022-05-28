17 كيلو مخدرات وسلاح نارى .. ضبط عنصر إجرامى بالإسماعيلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة فايد) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة فايد مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار –مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.