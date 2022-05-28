مُستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية بالقدس.. وشرطة الاحتلال تقتحم جبل المكبر

نظم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، مسيرة استفزازية في طريق باب الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وجددوا اقتحامهم لمنطقة باب الأسباط بالمدينة.

وأدى المستوطنون صلوات تلمودية، وأطلقوا هتافات عنصرية، في محاولة لاستفزاز المقدسيين بحماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي الاستفزازات عشية "مسيرة الأعلام" الاستفزازية، التي يعتزم المستوطنون تنظيمها غدًا، الأحد، في مدينة القدس، في ذكرى احتلالها.

على صعيد متصل، اقتحمت شرطة الاحتلال، اليوم، بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وانتشر جنود الاحتلال في شوارع البلدة، لمواجهة الشبان الذين رفعوا العلم الفلسطيني استجابة لدعوات رفعه في جميع الميادين، ردًا على "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي يعتزم المستوطنون تنفيذها غدا في شوارع القدس.

ورفرف العلم الفلسطيني أيضًا في حي واد الجوز شمال شرق البلدة القديمة لمدينة القدس، ردًا على "مسيرة الأعلام".

