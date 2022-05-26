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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين تعلن نتائج التحقيقات.. جندي إسرائيلي تعمد قتل شيرين أبوعاقلة

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة

قال النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، اليوم الخميس، إن التحقيق أثبت أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص عمدا على الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأوضح في بيان أن ”أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبوعاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب“.

وأكد الخطيب أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة قطرها 5.56 ملليمتر وتستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي.

لن نسلم الرصاصة

وشدد على أن السلطة الفلسطينية لن تسلم الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لإسرائيل.

وأضاف: ”ثبت لدينا بشكل قاطع أن استهداف شيرين أبو عاقلة والصحفيين برفقتها من قبل قوات الاحتلال جاء بشكل مباشر ومتعمد وذلك ثابت من نوع السلاح المستخدم ونوع الذخيرة الخارقة للدروع“.

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وأشار إلى أن ”سبب الوفاة تهتك في دماغ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب، والرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة تحمل سمات وخصائص تدل على إطلاقها من سلاح قناص“.

وأكد أن ”جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفياً ودولياً“.

واشار إلى أن الصحفيين قاموا بإظهار أنفسهم بشكل واضح لقوات الاحتلال في جنين“.

ولفت الخطيب إلى أن قوات الاحتلال كانت ترى الصحفيين بشكل جلي ومكشوف، أطلقت النيران باتجاه الصحفيين وبينهم شيرين دون أي تحذير مسبق.

إسرائيل فلسطين الاحتلال السلطة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

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