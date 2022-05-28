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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالبا بخروجه للنور.. برلماني: قانون التطوير العقاري رفع معدلات التشغيل

صدى البلد

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التطوير العقاري يحمل أهمية كبيرة فيما يتعلق بقطاعي التشييد والتعمير، مشيرًا إلى ضرورة خروج مشروع قانون تطوير العقارات إلى النور وذلك من أجل تنظيم أوضاع النشاط وتطويره، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط بما يكفل حمايته ورفع مستواه.

وأكد "جمعة"  أهمية تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة، سواء كانت تنفيذية أو من خلال الجانب التشريعي، لتنظيم قطاع التطوير العقارري، والذي يرتبط بنشاط التشييد والتعمير، بما يسهم في توفير العديد من فرص العمل والتشغيل ودفع نمو العديد من القطاعات.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون التطوير العقاري نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالأضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين.

وأكد "جمعة"،  أهمية عمل حصر لمكاتب الوسطاء العقاريين وتسجيلهم بقاعدة بيانات تابعة لغرفة التطوير العقاري حتى لا يكون هناك عشوائية في السوق العقاري بين أطرافه الثلاثة "الشركة العقارية والعميل والوسيط"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ضمن أحد التحديات التي تواجه الوسطاء.

قانون التطوير العقاري مجلس الشيوخ مشروع قانون تطوير العقارات النائب السيد جمعة لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ

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