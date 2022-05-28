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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تأجيل فعاليات ورشة زخارف الجامع الأزهر ببيت السناري

صدى البلد

أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، تأجيل ورشة "زخارف الجامع الأزهر" إلى الشهر القادم، والتي كان مقررا انعقادها غد الأحد، بمقر بيت السناري الأثري في السيدة زينب،  نظرا لحدوث "حالة وفاة" لدى المحاضر الدكتور مجدي الشحات، وسيتم تحديد الموعد القادم في الجدول الشهري الخاص بشهر يونيو.

 

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تاريخ الزخارف
 

يحاضر في الورشة مجدي الشحات؛ مدرس الزخارف الأثرية في كلية الآثار جامعة الفيوم وجامعة القاهرة ومدرس الزخرفة الشعبية بأكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون الشعبية، واستشاري الأعمال النحاسية في مشروع صنايعية مصر القومي، والذي يركز على التعريف بتاريخ الزخارف وأنواعها من خلال تعلم طريقة رسم الزخارف، والقياسات الهندسية اللازمة لإعداد الزخارف المميزة، وكذلك القواعد المستخدمة من موازنة وتناظر وتناسب وتشعب وتكرار وغيرها مع التوضيح على زخارف الجامع الأزهر.

وتهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على فن الزخرفة الذي رافق الإنسان منذ القدم، وازدهر في كافة العصور، وعكس أشكال ونُظُم الحياة والمعيشة والعادات والتقاليد، وكذلك تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية.

مكتبة الاسكندرية بيت السناري السيدة زينب الزخارف الأثرية زخارف الجامع الأزهر

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