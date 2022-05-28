غدًا.. افتتاح معرض حكايات محمد عبلة بجاليرى ضى الزمالك

يعقد أتيليه العرب للثقافة والفنون، في السابعة من مساء غدا الأحد، فرع جاليري ضي الجديد بشارع حسن عاصم بالزمالك، وذلك بافتتاح معرض "حكايات" للفنان التشكيلي محمد عبلة، وسط حضور كبير لشخصيات مصرية وعربية وأجنبية.

ويستمر المعرض لمدة شهرين كاملين، وتنعقد على هامشه عدة فعاليات ثقافية وورش فنية.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن قاعات قصر جاليري ضي الزمالك الجديد تتزين جدرانها على أربعة طوابق ونحو 20 غرفة كبيرة، بأعمال الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، بخلاف حديقة القصر المخصصة لعرض الأعمال النحتية، في أول وأهم وأكبر معرض استعادي له يحتضنه أتيليه العرب، مقدمًا التحية والتهنئة للفنان الكبير محمد عبلة عن فوزه بأرفع وسام ألماني في الفنون والثقافة.



مدرسة فنية

وتابع قنديل؛ "يتضمن المعرض أعمالًا يراها عشاق الفن التشكيلي لأول مرة منذ بداية السبعينيات، وقت دراسة الفنان محمد عبلة في كلية الفنون الجميلة حتى تخرجه، وأعمالًا أخرى تشمل مختلف المراحل التي مر بها، مثل أعماله عن زحمة القاهرة والزمن الجميل للأسرة المصرية وأيام الأبيض والأسود، بخلاف أعمال معرضه السابق طريق الحرير وعن القاهرة والنيل ليلًا وقرية تونس بالفيوم، إضافة إلى بعض أعماله الجرافيكية المتميز بها".

وتابع قنديل "يحضر النحت بقوة في هذا المعرض بجانب التصوير، حيث يتضمن المعرض أكثر من مائتي عمل تشكيلي ويستمر لمدة شهرين، وتقام على هامشه ورش فنية بإشراف الفنان محمد عبلة شخصيًا، وندوات تناقش إبداعه ومدرسته الفنية".