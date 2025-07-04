دبلوماسي: الأمم المتحدة تعيش أسوأ حالاتها.. ومن الصعب إصلاح مجلس الأمن

قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن رد الفعل الإسرائيلي على أحداث 7 أكتوبر أظهرت نية الاحتلال الحقيقية تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن أحداث 7 أكتوبر كانت نتيجة إهمال الامم المتحدة وامريكا لما يحدث في القضية الفلسطينية.

أصوات الأغلبية

وأضاف السفير ماجد عبد الفتاح، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن أصوات الأغلبية داخل الأمم المتحدة تنادي بإنهاء حالة عدم العقاب التي تعيش فيها اسرائيل، لافتا إلى أن المجموعة العربية تقوم بعمل تكتل مع التحالفات الاخرى للضغط على متخذي القرار داخل الامم المتحدة.

إحباط من موقف الولايات المتحدة

وبشأن وضع المنظمات الدولية في دعم إسرائيل، علق قائلا: "هناك محاولات لإصلاح مجلس الامن وابقى قابلني لو حاجة حصلت، وهناك حالة إحباط من موقف الولايات المتحدة لاستخدامها "الفيتو" ضد القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعيش اسوأ حالاتها سياسيا وماليا وسيتم انهاء 20% من الوظائف نهاية هذا العام.