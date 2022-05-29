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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل ثلاثيني بلدغ عقرب في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبلت مستشفى طهطا العام، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، عامل في بداية الثلاثينات من العُمر، مُصاب بحالة إعياء شديدة؛ إثر لدغ عقرب له، أثناء تواجده أمام منزله دائرة المركز.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها صول المدعو (كريم ج ع- 30 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز طهطا).

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مصاباً بحالة إعياء، والحالة العامة متوسطة، إدعاء لدغ عقرب، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال نجل عمومته المدعو (محمد م ع ص- 24 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء تواجد المذكور أمام منزله لدغه عقرب؛ مما نتج عنه إصابته.

سوهاج عقرب عامل لدغ طهطا

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