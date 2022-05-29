وزيرة البيئة : تخريج دفعة من الشباب المتدرب على ملف هجرة الطيور

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، تعقيبا على موسم مراقبة الطيور المهاجرة ، إن هناك ترابط بين قضية تغير المناخ وتأثيرها على الطيور ، موضحة أن زيادة درجات حرارة الأرض بسبب الانبعاثات تتأثر بها مسارات الطيور ، وحركاتها .

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن جولة اليوم لرصد الطيور المهاجرة من وادي النيل تضم ممثلي للمجتمع المدني ، وممثلي لوزارة الكهرباء ، وزملاء من وزارة البيئة ، وتشتمل على مراقبة الطيور ومسارتها من خلال الكاميرات المكبرة

ولفتت " وزيرة البيئة ، إلى أن الوزارة بدأت في تخريج دفعة كبيرة من المتطوعين من كليات العلوم المختلفة للتدريب على متابعة الطيور ، وكيفية الحفاظ عليها ، وبالتالي فتح آفاق جديدة للبحث العلمي .

وأشارت " فؤاد " ، إلى أنه من الضروري مع اقتراب المؤتمر العالمي للمناخ بشرم الشيخ استعراض اهتمامات مصر في ملف البيئة بشكل عام .