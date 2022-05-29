صلاح مغاوري: مصر دخلت منطقة الاعتماد على الطاقة النظيفة في وسائل الانتقال

علق الكاتب الصحفى صلاح مغاورى بشأن توقيع إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع مع شركة سيمنز الألمانية التى يبلغ طولها ألفى كم على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مصر دخلت منطقة الاعتماد على الطاقة النظيفة فى وسائل الانتقال منوها أن خط القطار السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح من الخط الأول سيعقبه إنشاء الخط الثانى من مدينة السادس من أكتوبر حتى أسوان ثم الخط الثالث من قنا إلى الغردقة.



وأضاف "مغاورى" خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن مصر حاليا تمتلك خطط سكك حديدية توازى إجمالى ما تم إنشاؤه فى السنوات الماضية فى تاريخ السكك الحديدية وبصورة عصرية حديثة.



ولفت إلى أن إنشاء خطوط تعتمد على تكنولوجيا متطورة وأساليب حديثة خاصة أن شركة سيمنز الألمانية من الشركات الرائدة فى مجال خطط السكك الحديدية وسيعد هذا المشروع الأضخم فى تاريخها على مدار 175 عاما منذ نشأتها.