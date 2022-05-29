المالية: توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة مشاركة مبادرة إحلال المركبات لتشمل شرم الشيخ..فيديو

قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة " إحلال المركبات " بوزارة المالية ، إن هناك توجيهات رئاسية بتوسيع قاعدة مشاركة مبادرة إحلال المركبات لتشمل مدينة شرم الشيخ " المدينة الخضراء " منذ اليوم والان يمكن لمواطنين شرم الشيخ التسجيل علي الموقع المخصص للمبادرة لاستبدال سيارتهم القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي .

وأضاف طارق عوض خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن السيارة التي سيتم استبدالها يجب أن يكون مر عليها 20 عام فأكثر وأن يكون المواطن المتقدم مصري الجنسية وسنة من 21 سنة إلي سن 65 سنة .

وأوضح طارق عوض ، أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات اليوم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة وخلال أيام سيكون هناك حصر لهم وبعدها سيتم تسليم سياراتهم لهم ، مؤكدا أن المبادرة تقدم العديد من التسهيلات للمواطنين .