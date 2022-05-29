خبير أمن معلومات يحذر من برامج لسرقة الحسابات البنكية عبر الهاتف

حذر المهندس إسلام غانم خبير أمن المعلومات من سرقة الحسابات المواطنين بسبب رسالة نصية على الهاتف المحول.

وقال إسلام غانم خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث، أن هناك رسالة نصية خادعة أو إيميل به لينكات وعند فتح اللينك تكون بيانات الهاتف اتصلت بأجهزة غريبة وهذة الأجهزة الغريبه تقوم بالشراء من بيانات 'الكريدت كارد" المحفوظة على الموبايل .



وأضاف أنه إذا تم حفظ بيانات الكريدت كارت على الموبايل لتسهيل عملية الشراء أونلاين من خلال ضغطة واحدة، فإنه يعرض الشخص لرسائل تثير فضوله وعند فتحها يتم سرقة بيانات الحساب البنكي.



وأوضح أن الموبايل يجب أن يكون عليه برنامج "لإزالة الفيروسات" لحماية الجهاز، من الاختراقات.

