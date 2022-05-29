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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التموين تكشف حقيقة تخفيض حصة الفرد في البطاقة عن 50 جنيها | فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن هناك ثلاثة أماكن يستطيع المواطن إرسال رقم الهاتف المحمول ويستحب أن يكون رقم المحمول لرب أسرة، ويربطه ببيانات البطاقة التموينينة الخاصة به ويحدث بياناتها، مشيرًا إلى أنه لا توجد تغييرات على إجراءات تحديث بطاقات التموين، موضحًا أن معدلات التسجيل مرضية للغاية، وسيتم استكمال كل البطاقات قبل 30 يونيو. 

وأضاف “مدكور”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن تجديد بطاقة التموين لا علاقة له بفاتورة التليفون، ولن يُضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه، ولكن يمكنه الاستفادة من مجموعة كبيرة من الكثير من الحزم. 

وتابع: “بطاقة المواطن تُقدم إلى أحد المنافذ الثلاثة، وهي مكاتب التموين، موقع دعم، أو بوابة مصر الرقمية، وكل المطلوب هو ربط الرقم القومي لرب الأسرة على البطاقة برقم تليفون مسجل في إحدى الشركات الأربعة”، مشيرًا إلى أن قاعدة بيانات التموين تعد واحدة من أكبر قواعد البيانات في مصر، ويبلغ عدد المسجلين عليها أكثر من 80 مليون مواطن، ويصرف منهم الخبز نحو 72 مليون مواطن و63 مواطن للتموين. 

ونفى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، شائعة تخفيض حصة الفرد في بطاقة التموين عن الـ50 جنيه المعلن عنها، مؤكدًا: "لا تخفيض لحصة الخبز أو التموين، إذ أنّ حصة المواطن في التموين 50 جنيه من الفرد الأول إلى الرابع ومن الفرد الخامس لأكثر 25 جنيه، وحصة الفرد الأول إلى الفرد العاشر 5 أرغفة يومية، ولا تغيير فيها أو نية لذلك". 

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التموين تكشف حقيقة تخفيض حصة الفرد في البطاقة عن 50 جنيها | فيديو

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