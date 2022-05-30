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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تطبيق Gmail يطرح ميزة لفلترة رسائل البريد الإلكتروني لمستخدمى هواتف أندرويد

تطبيق Gmail يطرح
تطبيق Gmail يطرح ميزة لفلترة رسائل البريد الإلكتروني

أعلن تطبيق Gmail عن ميزة جديدة للمستخدمين لتنظيم وفلترة رسائل البريد الإلكتروني " الإيميلات" ولذلك لتسهيل البحث عن رسائل معينة بسرعة كبيرة أو الوصول إلى بريد محدد دون عوائق. 



وأطلق تطبيق Gmail تحديث 2022.05.01 لمستخدمى Gmail على هواتف أندرويد والتى تتيح تصفية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك تلقائيًا عند الضغط على عامل التصفية الموجود في أسفل شريط البحث أعلى الشاشة، وذلك بحسب موقع 9to5Google .   

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وتمكن ميزة فلترة رسائل البريد الإلكتروني في Gmail الحصول على ورؤية نتائج محددة للغاية، كما تمنح المستخدمين تصنيف الإيميلات الخاصة بهم ضمن تصنيفات معينة حسب النوع الخاص بهذه الإيميلات.  

 

وتحتوى ميزة الفلترة في Gmail على علامات للتسمية أو المجلد نفسه بالإضافة إلى المرسل والمستلم ، إذا كانت هناك مرفقات ، وقراءة الحالة والتاريخ، كما يمكن إخفاء شريط المرشحات عن طريق أخذ رمز الهرم المقلوب في أعلى الزاوية اليمنى ، ولكن هذا الإعداد لا يثبت في مكانه عند التبديل إلى تسمية أو مجلد آخر. 



وفي الفترة السابقة، عانى الكثير من مستخدمو Gmail من تكدس الإيميلات الخاصة بهم وعدم القدرة على تنظيمها أو الوصول إلى الإيميلات بشكل سريع ومنظم.  
 

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