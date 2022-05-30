ماتوا في البيارة.. مشهد جنائزي مهيب لـ ضحايا الصرف الصحي بالغربية| فيديو

شيع الآلاف من أهالي قرية كفر كوم عبود التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية منذ قليل في مشهد جنائزي مهيب جثامين أربع ضحايا حادث الغرق داخل بيارة الصرف الصحي عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية حتي مثواهم الاخير بمقابر أسرهم .



واتشح أسر وعائلات القرية حزنا علي أبنائهم وتحولت منازلهم إلي سرادقات عزاء للاستقبال المعزيين عقب الانتهاء من مراسم التشييع ودفن شباب القرية ضحايا الحادث الأليم .

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد، بورد بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع اربعة اشخاص ، واصابة شخص اخر، من أبناء قرية قرانشو بدائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب6 سيارات إسعاف، الي محل الواقعة، وتبين قيام مجموعة من الأهالي، بنزول الي بئر صرف صحي، خاص بأحد المنازل، للقيام بأعمال التطهير والتنظيف، تعرضوا للإختناق، من الغازات الناتجة، مما تسبب في مصرع أربعة أشخاص، وإصابة آخر في حالة خطرة، وجري نقلهم إلى مستشفى بسيون المركزي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح جثث الضحايا ودفنهم .