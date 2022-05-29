محافظ الغربية: تخصيص شقق بمساكن الإيواء العاجل لـ 3 أسر بالسنطة

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس حي أول طنطا بأهمية توفير 3 شقق سكنية بمساكن الإيواء العاجل بالسنطة لـ3 أسر بمدينة طنطا.

وصدر قرار إزالة للعقار الكائنين به مراعاة لظروفهم الاقتصادية حفاظا عليهم من التشرد بعد أن قامت أجهزة حي أول طنطا بالتوجه الى العقار الكائن بشارع عبدالعزيز شلبي بمنطقة سيجر التابعة لحي أول طنطا لإخلائه من شاغليه مراعاة لظروفهم الاقتصادية وعدم وجود مأوى لهم.



كما تم تنفيذ قرار الإخلاء والازالة رقم 431 بشارع عبد العزيز شلبى بسيجر وتلاحظ لنا وجود 3 شاغلين للعين ولا يوجد لهم اى مسكن ومن محدود الدخل.

كما صدرت توجيهات وتعليمات محافظ الغربية بتسكينهم على الفور بشقق الإيواء باشنواي بالسنطة وتم بالفعل تسكينهم.